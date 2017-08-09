Минэкономразвития ожидает в августе дефляцию на уровне 0,3-0,5%

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает в августе дефляцию в РФ на уровне 0,3-0,5% и замедление годовой инфляции до 3,3-3,6%, следует из прогноза министерства.

"По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5% в месячном выражении, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6% год к году", — говорится в докладе "Инфляционная картина в июле", опубликованном министерством в среду.

Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в РФ в августе, прогнозирует дефляцию в отдельные недели месяца.