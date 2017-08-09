Цены на овощи и фрукты в России могут снизиться еще на 15%

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в РФ в ближайшие месяцы составляет около 15%, удешевление овощей и фруктов может замедлить инфляцию в РФ за август-сентябрь на 0,6 процентного пункта, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы, по оценкам Минэкономразвития России, еще не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около – (минус – ред.) 0,6 п.п. за август-сентябрь 2017 года", — говорится в докладе "Инфляционная картина в июле", опубликованном министерством в среду.

По данным Росстата, рост цен в РФ в июле замедлился до 0,1% с 0,6% в июне, в годовом выражении — до 3,9% с 4,4% месяцем ранее. Рынок ожидал годовую инфляцию в июле на гораздо более высоком уровне. Так, Минфин и ЦБ РФ прогнозировали замедление только до 4,3%, а Минэкономразвития — до 4-4,2%.

"В июле инфляция составила 3,9% год к году, опустившись ниже целевого уровня Банка России. Резкое замедление годовой инфляции было в первую очередь обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию с началом поступления нового урожая (8,3% в месячном выражении в июле, что компенсировало рост цен в предыдущем месяце, за неделю с 1 по 7 августа снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,9%)", — отмечают в министерстве.