МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Создание Сбербанком и "Яндексом" совместной компании на базе "Яндекс.Маркета" и крупные инвестиции банка в проект, которые пойдут в основном на развитие логистики, позволят российской компании с трудом бороться с захватывающими рынок РФ китайскими маркетплейсами, но лишь по скорости доставки и качеству товара, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

При этом, по их мнению, говорить о рыночной конкуренции с Alibaba преждевременно пока условия для ведения бизнеса между российскими и зарубежными компаниями в интернет-торговле не будут выровнены в России.

По соглашению о намерении, Сбербанк вложит в электронную торговую площадку 30 миллиардов рублей. В целом, стороны оценили предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. После закрытия сделки, которое ожидается до конца года, Сбербанк и "Яндекс" будут иметь равные доли в СП. До 10% акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета".

Как заявили в среду стороны, они намерены развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги. По словам представителя "Яндекс.Маркета", в том числе компания планирует активно работать над развитием логистических систем и управлением движением товаров.

В Сбербанке отметили, что совместная компания намерена стать крупнейшим игроком рынка электронной коммерции в РФ. "Сейчас российский рынок электронной коммерции крайне фрагментирован, на нем отсутствует ярко выраженный лидер. Мы видим очевидный тренд на консолидацию рынка, и имеем амбицию стать безусловным его лидером", — сказали РИА Новости в пресс-службе банка.

Полноценный маркетплэйс

"Получится ли у них конкурентный сервис с Aliexpress (входит в Alibaba — ред.)? (Это – ред.) вопрос цены и скорости. Я думаю, они будут конкурировать скоростью и качеством товаров в основном. По ценам, возможно, постараются использовать какой-то лоббистский ресурс для того, чтобы наконец-то изменить законодательство с точки зрения НДС на импортируемые товары, которые сейчас не подпадают под это налогообложение", — считает аналитик банка "ФК Открытие" Александр Венгранович.

По итогам 2016 года товарооборот "Яндекс.Маркета" составил около 100 миллиардов рублей. Ежемесячно сайт посещают более 20 миллионов человек. Доля компании на российском рынке электронной торговли составляет приблизительно 12%. Выручка "Яндекс.Маркета" во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла лишь на 9%, до 1,168 миллиарда рублей.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, "Яндекс.Маркет" впервые показал такой низкий рост выручки. При этом весь рынок вырос на 14% во втором квартале. Ранее выручка компании всегда росла на 20-25%, указал он.

"Рост "Яндекс.Маркета" в последнее время сильно замедлился, потому что есть большая конкуренция со стороны китайских маркетплейсов типа Aliexpress, а также сильных локальных игроков, которые перестали размещаться на "Яндекс.Маркете" и фокусируются больше на своих площадках, минимизируют продажи на сторонних ресурсах. Там ("Яндекс.Маркету" — ред.) необходимо было что-то делать, предложить какой-то видоизмененный сервис для площадок и для потребителей", — отметил Венгранович из "ФК Открытие"

Представитель АКИТ согласился с ним и рассказал, что сейчас у "Яндекс.Маркета" количество визитов примерно 100 миллионов в месяц, а у Aliexpress – 600 миллионов. Кроме того, число визитов у российской компании с марта по июль 2017 года сохраняется на одном и том же уровне, тогда как у китайского ритейлера "потихонечку растет".

До объявленной в среду сделки руководство "Яндекс.Маркета" заявляло о намерении стать полноценным маркетплейсом с собственными складами и логистикой, напомнил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

"Формирование СП со Сбербанком выглядит наиболее рациональным решением. Для развития данного направления и успешной конкуренции с быстро захватывающими рынок китайскими маркетплейсами и местными сильными игроками необходим большой объем инвестиций в IT-инфраструктуру и логистику, которые "Яндекс" с учетом других своих проектов и жесткой конкуренции с Google на рынке поиска, не способен обеспечить самостоятельно", — говорит аналитик "Открытие Брокера" Тимур Нигматуллин.

Конкуренция с AliExpress

По условиям соглашения, "Яндекс.Маркет" продолжит работать под управлением текущей команды во главе с гендиректором Максимом Гришаковым. Он войдёт в совет директоров "Яндекс.Маркета" вместе с ещё тремя представителями от "Яндекса" и тремя от Сбербанка.

"У наших пользователей появится много новых возможностей: развитая финансовая и платёжная инфраструктура Сбербанка позволит "Яндекс.Маркету", например, сделать оплату товара ещё проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции "Яндекс.Маркета" на рынке и принесут пользу партнерам. В частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу "Заказ на Маркете", работу с зарубежными магазинами", — заявил Гришаков.

Помимо новой IT-инфраструктуры и интеграции платежных сервисов Сбербанка в сам "Яндекс.Маркет" компания предложит фулфилмент-модель (услуги для электронной коммерции от оформления заказа до получения покупки), полагает Федоров из АКИТ. Снимая помещение на складе у фулфилмент-операторов в городах, где у клиентов "Яндекс.Маркета" — магазинов — нет складов, компания может снизить скорость доставки до одного дня.

"Это, действительно, серьезный ответ Aliexpress, который собирается открывать в РФ свои склады. Против такой быстрой скорости доставки с Aliexpress и будет бороться "Яндекс.Маркет", предлагая российским интернет-магазинам, да и просто каким-то оффлайн-магазинам размещать товары с гарантированным сбытом в разных городах РФ", — объяснил президент АКИТ.

Однако о полноценной конкуренции с Aliexpress речи не идет. Федоров напомнил, что в настоящее время покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах не облагаются НДС. Беспошлинный ввоз таких товаров установлен на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц — это самый высокий в мире лимит беспошлинного ввоза товаров.

"В такой истории говорить о конкуренции бессмысленно. Конечно, китайцы нас завоюют, и никакие инвестиции в российский e-commerce никогда не окупятся, если границу (пошлины при поставках товаров – ред.) не сделать одинаковой и симметричной с Китаем", — говорит он.

Сбербанк поторговался

Судя по сделкам "Яндекса" за последние несколько лет, менеджмент интернет-компании принял решение вести одновременную агрессивную экспансию на все интересующие его рынки, считает Нигматуллин из "Открытие Брокер". При этом источником финансирования, по его мнению, должны стать партнеры, которые помимо инвестиций должны будут принять на себя и значительную часть соответствующих рисков.

В настоящее время "Яндекс.Маркет" обслуживает клиентов России и ближнего зарубежья. "Мы не исключаем дальнейшей географической экспансии", — сказали в пресс-службе компании.

Сбербанк, собиравшийся ранее создавать экосистему на базе Alibaba, приобрел долю в российской интернет-компании по низкой цене, заявляют аналитики.

"Яндекс.Маркет" оценен примерно на 20% дешевле текущей рыночной оценки "Яндекса", несмотря на высокие темпы роста. Вероятно, это отражает в себе риски развития бизнеса на сложном и высококонкурентном рынке, а также может быть связано с тем, что для "Яндекса" сделка не подразумевает необходимости вложения денежных средств", — рассуждает Нигматуллин.

Ситуация с поддержкой экспорта в РФ

Власти РФ на протяжении длительного времени обсуждают меры поддержки поставок российской продукции на зарубежные рынки, в частности, речь идет о создании "единой среды экспортера" — IT-платформы, снижающей "издержки входа" предприятий в электронную коммерцию, говорил ранее замглавы МЭР РФ Олег Фомичев. Это будет информационный посредник между экспортерами (в первую очередь, малыми и средними предприятиями), а также компаниями, которые хотят вести деятельность внутри страны, и электронными торговыми площадками.

Компании будут предоставлять на этот ресурс информацию о своем товаре, затем при необходимости им будут оказываться помощь через институты развития, а дальше товары будут направляться на электронные торговые площадки. Компаниям также помогут в оформлении документов, прохождении таможенных процедур, получении необходимых сертификатов.

"Инициатива Сбербанка и "Яндекса" полностью находится в русле тех предложений, которые были сформулированы в части развития электронной торговли, в том числе создание "единой среды экспортера", — сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ. При этом в министерстве подчеркнули, что никогда не предлагали создавать такого рода платформу за счет бюджетных средств.