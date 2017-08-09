Инвесторы увидели повод для покупок российских активов, сообщили эксперты

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Замедление оттока средств из фондов российских активов связан с ростом цены нефти и уходом на второй план темы санкций США против РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По их мнению, в ближайшее время приток средств в фонды российских активов может преобладать.

Инвесторы за четыре недели, завершившиеся 2 августа, вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 26,1 миллиона долларов против оттока 229,7 миллиона в предыдущие четыре недели, свидетельствуют данные EPFR. При этом за неделю по 2 августа впервые за 9 недель был зафиксирован приток в 40,3 миллиона долларов.

Индекс РТС с 5 июля по 2 августа вырос на 1,3%. Рубль при этом снизился к доллару на 1%.

Нефть подвинула геополитику

Замедление оттока и признаки восстановления интереса инвесторов к российским активам, особенно в конце июля, были обусловлены закреплением рынка нефти выше психологически значимого уровня 50 долларов за баррель сорта Brent. Кроме того, геополитический фактор отошел на второй план в отсутствие важных новостей из этой сферы.

"Инвесторы могли быть успокоены закреплением цен на нефть выше 50 долларов, а также многочисленными нейтральными экспертными комментариями относительно дальнейшего влияния санкций на российскую экономику", — рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Инвесторы поняли, что ужесточение санкций не окажет существенного влияния на российские компании, также отметил Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Поддержку российским активам оказывает динамика цен на нефть. В результате, мы видим изменение направления капиталов – мы видим приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы", — добавил он.

В начале августа ситуация несколько стабилизировалась: вернулся спрос и на ОФЗ, и на российские акции, отметил Роман Ткачук из компании "Альпари".

Прогнозы

Сейчас ожидается формирование новых инвестиционных идей на период до конца года, и это дает надежду на умеренный приток в ближайшие недели средств в фонды, ориентированные на Россию, оценил Вайсберг из ИК "Регион".

Приток может сохраниться на фоне ожидаемого роста нефти марки Brent в район 55 долларов, что увеличит привлекательность российских акций и облигаций, добавил Зварич из ИК "Фридом Финанс".

В ближайшие недели возможен небольшой приток капитала, но определяющим фактором остается геополитика, считает Ткачук из компании "Альпари".

При этом есть риски традиционной распродажи активов на развивающихся рынках, в частности на российском, в августе-сентябре, считает Александр Головцов из ФК "Уралсиб".

"Индекс MSCI EM уже почти 18 месяцев растет без отката вниз хотя бы на 10%. Ранее такое случалось лишь однажды, — в 1995-1997 годах, и закончилось весьма плачевно (обвалом рынков в конце 1997 года, который принес в Россию дефолтный 1998 год – ред.)", — сказал он.