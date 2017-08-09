Инвесторы увидели повод для покупок российских активов, сообщили эксперты

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Замедление оттока средств из фондов российских активов связан с ростом цены нефти и уходом на второй план темы санкций США против РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Инвесторы за четыре недели, завершившиеся 2 августа, вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 26,1 миллиона долларов против оттока 229,7 миллиона в предыдущие четыре недели, свидетельствуют данные EPFR. При этом за неделю по 2 августа впервые за 9 недель был зафиксирован приток в 40,3 миллиона долларов.
Индекс РТС с 5 июля по 2 августа вырос на 1,3%. Рубль при этом снизился к доллару на 1%.
Нефть подвинула геополитику
Замедление оттока и признаки восстановления интереса инвесторов к российским активам, особенно в конце июля, были обусловлены закреплением рынка нефти выше психологически значимого уровня 50 долларов за баррель сорта Brent. Кроме того, геополитический фактор отошел на второй план в отсутствие важных новостей из этой сферы.
"Инвесторы могли быть успокоены закреплением цен на нефть выше 50 долларов, а также многочисленными нейтральными экспертными комментариями относительно дальнейшего влияния санкций на российскую экономику", — рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"Поддержку российским активам оказывает динамика цен на нефть. В результате, мы видим изменение направления капиталов – мы видим приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы", — добавил он.
В начале августа ситуация несколько стабилизировалась: вернулся спрос и на ОФЗ, и на российские акции, отметил Роман Ткачук из компании "Альпари".
Прогнозы
Сейчас ожидается формирование новых инвестиционных идей на период до конца года, и это дает надежду на умеренный приток в ближайшие недели средств в фонды, ориентированные на Россию, оценил Вайсберг из ИК "Регион".
Приток может сохраниться на фоне ожидаемого роста нефти марки Brent в район 55 долларов, что увеличит привлекательность российских акций и облигаций, добавил Зварич из ИК "Фридом Финанс".
При этом есть риски традиционной распродажи активов на развивающихся рынках, в частности на российском, в августе-сентябре, считает Александр Головцов из ФК "Уралсиб".
"Индекс MSCI EM уже почти 18 месяцев растет без отката вниз хотя бы на 10%. Ранее такое случалось лишь однажды, — в 1995-1997 годах, и закончилось весьма плачевно (обвалом рынков в конце 1997 года, который принес в Россию дефолтный 1998 год – ред.)", — сказал он.