В Биробиджане пересчитают плату за горячую воду из-за паводков

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в группу "Русгидро") готова пересчитать потребителям Биробиджана плату за горячую воду, температура которой не соответствует нормативным нормам из-за паводка в ДФО, сообщили РИА Новости в компании.

"Мы собираем с управляющих компаний акты о качестве горячей воды, и на их основе будет произведен перерасчет потребителям", — пояснил представитель компании.

Температура горячей воды, подаваемой с Биробиджанской ТЭЦ, соответствует температурным нормам. Но из-за подтопления теплотрасс теплоноситель остывает быстрее.

Изменить сложившуюся ситуацию ДГК не в состоянии. Даже если компания поднимет температуру нагрева воды, она все равно дойдет до потребителя изрядно остывшей, а компания понесет убытки из-за пережога топлива.

Как отмечают в компании, такая ситуация наблюдается только в одном городе, где работает ДГК. Сказывается рельеф местности и расположение конкретных теплотрасс.

ДГК (входит в "РАО ЭС Востока") производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Якутии. За ДГК также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.