СГК будет обслуживать часть городских теплосетей в Новокузнецке

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания взяла в аренду на 11 месяцев муниципальные теплосети Кузнецкой ТЭЦ в Новокузнецке, сообщает компания.

Договор аренды между СГК и муниципальным предприятием "Сибирская сбытовая компания" (ССК) был заключен 8 августа и вступил в силу с момента подписания. В настоящее время ССК находится в состоянии банкротства, долг компании перед кредиторами составляет 2,7 миллиарда рублей.

"Мы приняли предложение главы Новокузнецка взять во временное обслуживание тепловые сети ССК на правах аренды. Но только часть трубопроводов, в контуре нашего теплоисточника – Кузнецкой ТЭЦ", — отмечается в сообщении.

Компания будет обслуживать 319,5 километра квартальных теплотрасс в контуре ТЭЦ. Как объясняет компания, это делается в целях повышения надежности теплосетевого комплекса города и минимизации рисков аварий на квартальных сетях в предстоящий отопительный период.

В настоящее время компания оценивает объем технологических мероприятий, которые необходимо выполнить на арендованных объектах перед осенне-зимним периодом и планирует провести весь необходимый объем ремонтных работ до начала отопительного периода.

СГК в Новокузнецке владеет Кузнецкой ТЭЦ и ГТЭС "Новокузнецкая", обслуживает более 186 километров магистральных тепловых сетей, поставляет тепло и горячую воду потребителям Кузнецкого, Заводского, части Орджоникидзевского, Центрального и Новоильинского районов.