Инвестиции в сохранение Волги в Ивановской области превысят миллиард рублей

ИВАНОВО, 9 авг — РИА Новости. Власти Ивановской области разработали проект, направленный на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга, стоимостью более одного миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"О формировании регионального плана мероприятий и проекта по сохранению и предотвращению загрязнения Волги губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщил по итогам совещания под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по проблемам сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки", — уточнил собеседник агентства.

В рамках проекта власти региона планируют построить новые очистные сооружения в городе Кинешма и поселке Старая Вичуга.

"Кроме того, необходимо берегоукрепление, реконструкция защитных дамб на реках Волга и Кинешемка, подъем затонувших судов, а также рекультивация объектов накопленного экологического ущерба, расположенных на берегах Волги", — приводит пресс-служба слова губернатора Павла Конькова.

Проект "Оздоровление Волги" направлен на то, чтобы наладить экологический мониторинг состояния окружающей среды, модернизировать очистные сооружения, внедрить на предприятиях современные технологии по очистке сточных вод и установить автоматизированные системы контроля стоков.

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