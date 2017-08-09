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Экономика

ФАС предлагает наделить ФСБ и СК правом вести картельные дела

17:2609.08.2017
0900
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЗдание ФАС России. Архивное фотоЗдание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает наделить ФСБ и Следственный комитет (СК) правом расследовать картельные дела в случае их обнаружения, заявил РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поручил ужесточить ответственность за создание картелей
Во вторник Кремль опубликовал документ, согласно которому президент РФ Владимир Путин поручил ФАС совместно с МФД, ФСБ, Следственным комитетом и Генпрокуратурой до 1 октября разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

Сейчас картельные дела по 178 статье Уголовного кодекса РФ расследует только МВД.

Что делать с картелями

Цариковский заметил, что картели, в частности, на торгах — это фактически кража денег из бюджета, и для борьбы с ними необходимы новые специальные меры.

Замглавы ФАС отметил, что, во-первых, у службы есть желание ужесточить наказание за картель на торгах, выделив этот вид нарушения в отдельный состав. "Потому что это двойной грабеж, и за него наказание должно быть усилено", — сказал он.

Марош Шефчович. Архивное фото
© AP Photo / Thierry Monasse
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В действующей редакции статьи 14.32 КоАП штраф за картель на торгах составляет: для должностных лиц 20-50 тысяч рублей с дисквалификацией до трех лет; штраф для компаний от 10% до 50% начальной стоимости предмета торгов, но не более 4% от общей годовой выручки компании и не менее 100 тысяч рублей.

По его словам, на картелях на торгах очень часто происходит незримый сговор, и часто без помощи силовых структур найти его невозможно. "Как вы знаете, у нас нет прав на обыски, аресты, изъятие серверов. Нам это не нужно, и мы никогда не претендовали на эту роль. Но та информация, которая там есть, очень полезна и часто нам нужна, и именно во взаимодействии с силовыми органами мы можем ее получить, не заменяя силовые органы", — заявил он.

"Картельные преступления очень часто идут рука об руку с другими преступлениями. Их ближайшие соседи – коррупция и мошенничество. Именно поэтому мы предлагаем еще одну новинку: различная подведомственность дел о картеле — чтобы картельные дела могли расследовать также и другие силовые органы. Потому что ведут, допустим, наши коллеги из ФСБ дело о крупной коррупции, попутно выясняется, что там и картель был или сговор. Естественно, вести такие дела надо вместе, поэтому имеет смысл, различая подведомственность этих преступлений, их расследование", — отметил замруководителя.

Работа аптеки. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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При этом ФАС еще не продумала, в каком именно формате можно наладить это взаимодействие с силовиками, однако у службы уже есть два варианта взаимодействия.

"Либо создать какой-то структурированный орган, тогда мы будем предлагать такое решение после консультаций с коллегами, либо создать оперативный штаб — такая форма очень эффективна. Что это будет — покажет время и консультации с коллегами. Но ясно, что для расследования этих очень тяжелый картельных преступлений нужна координация всех усилий", — подытожил Цариковский.

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