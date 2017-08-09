В Мурманской области заработала платежная система UnionPay

МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Отделение Сбербанка в Мурманской области наладило работу по приему карт UnionPay в более чем 90% платежных устройств по региону, что дает возможность иностранным туристам свободно снимать наличные деньги, проверять баланс, оплачивать покупки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

До недавнего времени для туристов из КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона существовала острая проблема: въезжая на территорию области, они были лишены возможности снимать наличные в банкоматах и оплачивать товары и услуги картой платежной системы China UnionPay. С сентября 2013 года эта платежная система включена Банком России в "Реестр операторов платежных систем", которые имеют право работать на российском рынке.

"В июле текущего года региональное отделение Сбербанка наладило работу по возможности приема карт UnionPay более чем в 6 тысячах торговых точек в Мурманской области – это более 90% от общего количества платежных устройств", — сообщили в правительстве. Власти уточняют, что в настоящий момент иностранцы могут свободно снимать наличные деньги, проверять баланс, оплачивать покупки и туры картой платежной системы UnionPay по всему региону.

Как отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, теперь предприниматели и туристы смогут получать качественное обслуживание по картам UnionPay.

"Возможность обслуживания карт UnionPay обеспечит региону существенные преимущества и обеспечит развитие бизнеса для туроператоров Мурманской области, специализирующихся на туристических услугах по азиатскому направлению", – подчеркнула Кузнецова.

Поток иностранных туристов в Мурманскую область последние несколько лет имеет постоянный и непрерывный рост. Так, в 2016 году их количество превысило 22 тысячи человек. В министерстве развития промышленности и предпринимательства отмечают, что северный регион становится интересен туристам из стран Азии – только поток туристов из КНР в 2016 году вырос до 6 тысяч человек.

"Заполярье начали активно открывать для себя иностранные гости из Таиланда, Сингапура, Вьетнама и Кореи. Согласно существующим прогнозам, в ближайшие десять лет количество российских и иностранных туристов, приезжающих в заполярную столицу, вырастет до полумиллиона", — пояснили в правительстве.

Власти региона считают, что создание комфортных и благоприятных условий для туристов позволит максимально эффективно использовать туристический потенциал Мурманской области.

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