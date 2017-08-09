Дефляция в России вторую неделю подряд держится на уровне 0,1%

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Дефляция в РФ вторую неделю подряд держится на уровне 0,1%, с начала года по 7 августа рост потребительских цен составил 2,3%, сообщает Росстат в среду.
За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на белокочанную капусту – 12,1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы – 4,9-7,5%.
Куриные яйца стали дешевле на 0,9%, гречневая крупа – на 0,5%, пшено – на 0,2%. Одновременно цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мясные консервы, мороженую рыбу, сливочное масло, подсолнечное масло, хлеб, сахар-песок и соль выросли на 0,1-0,2%.
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.
Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год — 3,8%, таргет ЦБ — 4%.