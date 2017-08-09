АНКАРА, 9 авг — РИА Новости. Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Мы испытываем большое давление (со стороны экспортеров – ред.) из-за остающихся торговых ограничений по некоторым овощам, помимо томатов. Мы будем вынуждены принять ответные меры, поскольку больше игнорировать это не можем", — заявил Зейбекчи, выступая перед предпринимателями в Анкаре.

По словам министра, Анкара возлагает особые надежды на переговоры с российской стороной в Измире 17-19 августа.

"По поводу томатов у нас нет ожиданий, об этом были заявления двух министерств. Однако мы не хотим запретов по поставкам томатов, других овощей, молока и мяса. По некоторым продуктам в определенные сезоны могут быть подняты таможенные пошлины, мы относимся к этому с пониманием, но надо найти решение", — добавил турецкий министр.

Как сообщил в конце июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, Россия и Турция 18 августа в Измире проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

В начале июня правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.