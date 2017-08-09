АНКАРА, 9 авг — РИА Новости. Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
По словам министра, Анкара возлагает особые надежды на переговоры с российской стороной в Измире 17-19 августа.
"По поводу томатов у нас нет ожиданий, об этом были заявления двух министерств. Однако мы не хотим запретов по поставкам томатов, других овощей, молока и мяса. По некоторым продуктам в определенные сезоны могут быть подняты таможенные пошлины, мы относимся к этому с пониманием, но надо найти решение", — добавил турецкий министр.
Как сообщил в конце июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, Россия и Турция 18 августа в Измире проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.
В начале июня правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.