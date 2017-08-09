Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерновых

ЛИПЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Первый миллион тонн зерновых собрали аграрии Липецкой области, средняя урожайность составляет 48 центнеров с гектара, что превышает прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Обмолочено свыше 200 тысяч гектаров площадей и собран первый миллион тонн зерновых. Продолжается десикация засоренных посевов для уничтожения сорной растительности и ускорения созревания и высушивания зерна. Сушильное оборудование полностью готово к приему урожая и будет использоваться на полную мощность", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в текущем году в хозяйствах области работают 1639 собственных зерноуборочных комбайнов. Кроме того, поскольку в 2017 году из-за погодных условий уборочная страда началась позже, было привлечено около 300 единиц дополнительной техники из других регионов.

Ход уборочной находится под личным контролем главы региона Олега Королева. "Есть первый миллион тонн зерновых! Аграрии, спасибо за работу от зари до зари! Так держать! Теперь за следующим!" — написал глава региона в своем Твиттере.

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