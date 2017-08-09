ФРиО: общепит может потерять до 30% от оборота из-за запрета кальянов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Предприятия общественного питания могут потерять 25-30% от своего оборота, если будет запрещено курение кальянов, считает президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.

В среду газета "Известия" сообщила, что в России могут запретить вейпы и кальяны в местах общественного питания. По данным издания, президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию утвердил этот проект. Планируется, что изменения будут внесены в правила регулирования оборота и использования электронных сигарет, а также алкоголя. Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года.

"У нас не прижилось курение трубок или сигар. А времяпрепровождение с кальяном у нас прижилось. Запретили в ресторанах курить кальяны с табаком, все продолжают употреблять бестабачный кальян. Это говорит о том, что это не вопрос курения. Это вопрос релакса и времяпрепровождения", — сказал Бухаров РИА Новости.

"Непонятно, на основании какого закона они пытаются это закрыть. Вред от вейпов и кальянов не доказан. Если речь идет об ограждении от табачного дыма, то в них нет табака. В зависимости от концепции предприятия общественного питания, это может лишить предприятие 25-30% от товарооборота", — добавил он.