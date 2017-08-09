"Швабе" перевел изготовление прицела ночного видения на "цифру"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию Ростех) запустил пилотный проект автоматизированного крупносерийного изготовления прицела ночного видения ПН-2М, что позволило снизить себестоимость изделия на 34%, сообщает пресс-служба холдинга.

При изготовлении ПН-2М на предприятии холдинга — "Швабе — Оборона и Защита" около 78% операций выполняется на станках с ЧПУ. Контроль всех производственных процессов осуществляется на заводе в режиме онлайн с помощью внутренней системы управления, разработанной специалистами отдела информационных технологий, отметили в холдинге.

"Данный прицел ночного видения является пилотным образцом "цифрового изготовления" продукции. Инновационный подход позволил нам на 34% снизить себестоимость изделия", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "Швабе — Оборона и Защита" Василия Рассохина.

Кроме того, при создании прибора были внедрены технологии бережливого производства: уменьшены потери при транспортировке деталей внутри завода, минимизированы складские остатки, применена система гибкого управления закупками комплектующих, устранены промежуточные операции на производственных линиях.