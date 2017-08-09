Медведев рассказал о программе поддержки экспорта автомобилей

ГОРКИ, 9 авг — РИА Новости. Программа поддержки экспорта российских автомобилей будет обязательно продолжена, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем наблюдательного совета "Базового элемента" Олегом Дерипаской.
"Программу поддержки экспорта (автомобилей) мы обязательно продолжим… У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный. Есть целый ряд стран, у которых существуют устойчивые связи с нашими производителями, в том числе с группой ГАЗ и с вашей большой группой "Русские машины", куда можно было бы и нужно поставлять (автомобили)", — сказал глава правительства.
Дерипаска в свою очередь рассказал, что группе ГАЗ после кризиса 2008 года удалось стабилизировать ситуацию, в целом в группу были привлечены более 120 миллиардов рублей инвестиций, поставки продукции на экспорт ведутся в более чем 46 стран.
Говоря об электрическом и беспилотном автотранспорте, Дерипаска отметил, что не считает его далеким будущим. "Уже через 10 лет мы это увидим, — уверен он. — Есть участки, которые уже сейчас готовы. Допустим, аэропортовый транспорт, логистические участки цепочек уже сейчас могут быть оснащены автопилотом. Важно, что эта программа развивается".