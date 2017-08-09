Тюменский рыборазводный завод выпустил 3 млн мальков в Иртыш

ТЮМЕНЬ, 9 авг — РИА Новости. Около 3 миллионов мальков стерляди, пеляди и муксуна выпустили в реку Иртыш специалисты экспериментального рыборазводного завода в Тюменской области в рамках реализации проекта по искусственному восполнению водных биологических ресурсов Обь-Иртышского рыбохозяйственного района.

"Выпуск мальков в приток Иртыша производился в районе Ханты-Мансийска и Тобольска. Предполагается, что через три-пять лет особи будут готовы к воспроизводству потомства. Все это время государственные контролирующие организации будут следить за соблюдением рыбаками квот на вылов", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проект по искусственному восполнению водных биологических ресурсов реализуется компанией "РН-Уватнефтегаз". Благодаря сотрудничеству с нефтяниками, рыборазводные предприятия заключают дополнительные договора на выращивание рыбы, тем самым расширяя свои производственные мощности. В итоге синергетический эффект по восстановлению биоресурсов получает вся рыбная отрасль региона.

"В Тюменской области активно развивается рыбоводство. 2016 году наши предприятия вырастили почти две тысячи тонн рыбы, на 56% превысив показатели предыдущего периода. Уверен, мы взяли верный курс на поддержку местного производителя, обеспечение замкнутого цикла: производство сырья — переработка — потребление.", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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