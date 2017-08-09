В Якутии компании могут освободить от платы за электроэнергию до конца года

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Многие предприятия Якутии могут быть освобождены от платы за электроэнергию до конца года, сообщает "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"), приступившее к перерасчету коммунальных платежей в связи со снижением энерготарифов на Дальнем Востоке.

Для предприятий Якутии тариф был снижен на 58%. Перерасчет будет сделан за период, начиная с 1 января 2017 года. "Сэкономленные средства будут засчитаны авансом в счет будущих платежей. То есть при сопоставимом объеме потребления многие предприятия практически будут освобождены от платы за электроэнергию до конца года", – приводятся в сообщении слова председателя Госкомцен Антонины Винокуровой.

Постановление правительства также предусматривается пересмотр тарифов в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, в связи со снижением тарифов на электроэнергию для предприятий.

Механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке, которые из-за особенностей энергосистемы выше, чем в других регионах РФ, предполагает переложение ценовой нагрузки с потребителей ДФО на потребителей в европейской части, Урала и Сибири, исключая население.

Надбавка вводится к цене мощности электростанций "Русгидро". По оценкам ассоциации "НП Совет рынка", это приведет к увеличению стоимости электроэнергии и мощности на оптовом рынке примерно на 4% во втором полугодии 2017 года (на 2% в годовом разрезе).

Полученные "Русгидро" средства будут перечислены в бюджеты регионов ДФО. Регионы, в свою очередь, направляют их на субсидии местным энергокомпаниям, чтобы компенсировать выпадающие доходы от снижения тарифов.

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