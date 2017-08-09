Пивоварни Anadolu Efes и AB InBev объединяют компании в России и на Украине

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes подписала необязывающее соглашение с крупнейшей в мире бельгийской пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev (AB InBev) о слиянии в равных долях своих российского и украинского подразделений в рамках новой компании, сообщается в пресс-релизе Anadolu Efes.

Соглашение было заключено вслед за приобретением AB InBev 24% акций в Anadolu Efes в рамках объединения последней с британской SABMiller, завершившегося в октябре 2016 года.

Сделка по слиянию российских и украинских подразделений подлежит одобрению со стороны регуляторов двух стран, отмечается в сообщении. После завершения сделки объединенный бизнес полностью перейдет в финансовые счета турецкой компании. В результате AB InBev прекратит свои операции на указанных рынках. Условия сделки компании не раскрывают.

Новая компания будет названа AB InBev-Efes, а председателем совета директоров станет нынешний глава Anadolu Group и Anadolu Efes Тунджай Озилхан (Tuncay Özilhan), говорится в релизе. Представитель российского и украинского рынков AB InBev Дмитрий Шпаков займет должность генерального директора новой компании, а директор по управлению в Efes-Rus Рой Корниш (Roy Cornish) станет ее финансовым директором.

"Объединение бизнеса в России и на Украине усилит соревновательные позиции компаний и обеспечит потенциал к дальнейшему развитию", — говорится в релизе.

Основными марками выпускаемого компанией InBev в РФ пива являются Bud, "Клинское", "Сибирская Корона", Stella Artois. Торговые марки Anadolu Efes включают Efes Pilsener, Essa, "Старый Мельник", "Белый Медведь", Bavaria и GoldMineBeer.