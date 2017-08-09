В Архангельске запустили новое лесопильное производство

АРХАНГЕЛЬСК, 9 авг — РИА Новости. Новый лесопильный цех открыли в в Маймаксанском округе Архангельска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Поморья.

По его словам, два года назад ЗАО "Лесозавод 25" приобрёло производственную площадку и имущественный комплекс ОАО "ЛДК-3". Сегодня на базе этой площадки компания реализует инвестиционный проект строительства современного лесопильно-деревообрабатывающего комплекса. В прошлом месяце проект включили во всероссийский перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.

"Запуск нового производства — очередное подтверждение тому, что Архангельская область является всероссийской лесопилкой, ведущим лесным регионом страны, где используются самые современные перерабатывающие технологии. Инвестпроект предусматривает создание более 1,2 тысячи рабочих мест. Это — и важнейший вклад в развитие Поморья, и выполнение задач, поставленных президентом России для страны в целом", — отметил на церемонии открытия цеха губернатор Поморья Игорь Орлов.

Глава региона подчеркнул, что открытие лесоперерабатывающего производства повлечёт дальнейшее развитие сферы биотоплива и реализацию новых социальных проектов. Прежде всего, это создание комфортной среды для жителей прилегающей территории.

На текущий момент на предприятии построены новый лесопильный цех, линия сортировки пиловочника и котельная на кородревесных отходах. Выход инвестпроекта на финишную прямую планируется до конца 2017 года. Производственные мощности ЗАО "Лесозавод 25" с учётом всех трёх участков составят ежегодно более 1,5 миллиона кубометров переработки пиловочного сырья и 150 тысяч тонн топливных гранул.

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