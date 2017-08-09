Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе-июле вырос на 27,4%

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,4%, до 107,555 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе – июле 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 107,555 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 27,4%", — говорится в сообщении.

Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в июле составил 17,819 миллиарда долларов и по сравнению с июнем 2017 года практически не изменился.