"Яндекс.Маркет" может выйти на новые рынки после создания СП со Сбербанком

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Яндекс.Маркет" не исключает выхода на новые зарубежные рынки после сделки между "Яндексом" и Сбербанком по созданию совместного предприятия на базе электронной торговой площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

В среду Сбербанк и "Яндекс" объявили о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", в которое банк вложит 30 миллиардов рублей. Партнеры оценивают все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в совместной компании. Закрытие сделки ожидается до конца 2017 года.

Согласно соглашению, компании намерены развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги. По словам представителя "Яндекс.Маркета", в том числе компания планирует активно работать над развитием логистических систем и управлением движением товаров.

"Эта стратегия требует серьезных инвестиций и опыта. Привлечение такого сильного партнера, как Сбербанк, позволит нам получить серьезный импульс для дальнейшего развития бизнеса и значительно ускорить процесс внедрения изменений", — сказали в пресс-службе электронной площадки.

В настоящее время "Яндекс.Маркет" обслуживает клиентов России и ближнего зарубежья. "Мы не исключаем дальнейшей географической экспансии", — отметил представитель компании.

"Яндекс.Маркет" — один из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России. По итогам 2016 года товарооборот компании составил около 100 миллиардов рублей. Ежемесячно "Яндекс.Маркет" посещают более 20 миллионов человек. Доля компании на российском рынке электронной торговли составляет приблизительно 12%. Около 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов предлагают покупателям на сервисе свои товары и привлекают новых клиентов. На сервисе представлено более 150 миллионов товарных предложений.