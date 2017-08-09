"Роснефть" раскритиковала претензии АФК "Система" к башкирскому арбитражу

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Роснефть" воспринимает заявления АФК "Система" по поводу башкирского арбитража как давление на суд, сообщил журналистам представитель крупнейшей российской нефтяной компании.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требуют взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

"Система" в среду сообщила о подаче жалобы в Верховный суд РФ на действия председателя Арбитражного суда Башкирии Игоря Арсенова, который во вторник заочно отклонил отвод судьи, рассматривающей иск "Роснефти" к "Системе" на 170,6 миллиарда рублей. При этом корпорация заявила о предвзятом отношении Арсенова к ответчикам. Заявляя о небеспристрастности судьи Ирины Нурисламовой, "Система" уже дважды заявляла ей отвод, оба раза безрезультатно. Кроме того, корпорация потребовала передачи дела в другой суд, решение по данному заявлению еще не озвучено.

"Заявления АФК "Система" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии — это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация. Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Деятельность судей регулируется законом о статусе судей и Конституцией РФ", — сказал представитель "Роснефти". По его мнению, по сути "Система" расписалась в несостоятельности своей юридической позиции.