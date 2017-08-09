"Роснефть" раскритиковала претензии АФК "Система" к башкирскому арбитражу

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Роснефть" воспринимает заявления АФК "Система" по поводу башкирского арбитража как давление на суд, сообщил журналистам представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
"Система" в среду сообщила о подаче жалобы в Верховный суд РФ на действия председателя Арбитражного суда Башкирии Игоря Арсенова, который во вторник заочно отклонил отвод судьи, рассматривающей иск "Роснефти" к "Системе" на 170,6 миллиарда рублей. При этом корпорация заявила о предвзятом отношении Арсенова к ответчикам. Заявляя о небеспристрастности судьи Ирины Нурисламовой, "Система" уже дважды заявляла ей отвод, оба раза безрезультатно. Кроме того, корпорация потребовала передачи дела в другой суд, решение по данному заявлению еще не озвучено.
"Заявления АФК "Система" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии — это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация. Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Деятельность судей регулируется законом о статусе судей и Конституцией РФ", — сказал представитель "Роснефти". По его мнению, по сути "Система" расписалась в несостоятельности своей юридической позиции.