На ВЭФ обсудят налоговые льготы для инвесторов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Продление льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, введение единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток и ряд других законотворческих инициатив обсудят на Третьем Восточном экономическом форуме, сообщает Фонд "Росконгресс", являющийся организатором мероприятия.
В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры. Новые законотворческие инициативы будут обсуждаться с участием членов делегаций Госдумы и Совета Федерации.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке.