На ВЭФ обсудят налоговые льготы для инвесторов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Продление льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, введение единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток и ряд других законотворческих инициатив обсудят на Третьем Восточном экономическом форуме, сообщает Фонд "Росконгресс", являющийся организатором мероприятия.

"Совершенствование федерального законодательства, направленного на опережающее развитие Дальнего Востока, будет обсуждаться на Третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября", — говорится в сообщении.

В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры. Новые законотворческие инициативы будут обсуждаться с участием членов делегаций Госдумы и Совета Федерации.

Отмечается, что за последние три года принято 19 федеральных законов в целях развития региона, в том числе законы о территориях опережающего развития, о Свободном порте Владивосток, о "дальневосточном гектаре", о снижении энерготарифов, об упрощенном визовом режиме для иностранных граждан, прибывающих на Дальний Восток. В настоящее время в стадии подготовки к принятию находятся еще 16 законопроектов.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке.