ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ЦБ отозвал лицензии у двух банков — челябинского "Резерва" и московского "Анелик РУ", а также у НКО "Континент Финанс" из Москвы.

В сообщении регулятора говорится, что деятельность АО "Резерв" была сопряжена с "повышенными кредитными рисками". В ЦБ отметили, что неоднократно направляли руководству банка требования о создании необходимых резервов.

"В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества", — подчеркнули в Банке России, отметив, что банк пытался скрыть потерю части капитала.

В регуляторе добавили, администрация банка "фактически самоустранилась" от решения проблем компании.

В свою очередь, "Анелик РУ", который является расчетным центром одной из платежных систем, нарушал требования законодательства, не предоставляя в надзорный орган полные данные о своих операциях. Кроме того, банк занимался сомнительными операциями, связанными с выводом денег за рубеж и их обналичиванием, рассказали в ЦБ.

Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" также поплатилась за то, что не предоставляла полную отчетность в ЦБ. Кроме того, специалисты регулятора выявили в работе НКО сомнительные операции по купле-продаже монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денег.

Из трех компаний лишь "Резерв" и "Анелик РУ" являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "Резерв" занимал 415-е место в банковской системе страны, "Анелик РУ" — 524-е, а НКО "Континент Финанс" располагалась на 568-й строчке рейтинга.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>