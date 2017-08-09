ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Континент Финанс", говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

"Руководители и собственники НКО "Континент Финанс" (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО "Континент Финанс" (ПАО) с рынка банковских услуг… В НКО "Континент Финанс" (ПАО) назначена временная администрация", — говорится в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, НКО "Континент Финанс" на 1 июля 2017 года занимала 568-е место в банковской системе РФ.