АФК "Система" просит передать в другой суд дело по иску "Роснефти"

УФА, 9 авг — РИА Новости. Юристы АФК "Система" требуют передать для рассмотрения в другой суд дело по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей из-за сомнений в беспристрастности председателя Арбитражного суда Башкирии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Башкирии в среду продолжает рассмотрение иска "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

Дело подлежит передаче в другой суд, сказала представитель "Системы" в суде, обосновав свое заявление небеспристрастностью председателя суда.

Юрист дополнительно в своем заявлении подчеркнула, что избранный председателем суда порядок рассмотрения заявления об отводе не позволяет установить время начала и завершение рассмотрения указанного заявления, а также была ли соблюдена тайна совещательной комнаты. Рассматривающий отвод судья должен был заслушать мнение участников процесса, напомнила юрист норму арбитражного процессуального кодекса, отметив, что этого сделано не было.

"Председатель Арбитражного суда Республики Башкортостан продемонстрировал необъективность и небеспристрастность по отношению к настоящему спору. Дело подлежит передаче в другой суд", — указано в заявлении АФК, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Заявление пока оставлено без рассмотрения. АФК "Система" начинает излагать позицию по существу.