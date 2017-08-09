В Мексике считают возможным окончание переговоров по НАФТА до конца года

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что переговоры по новому Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) могут быть завершены к концу года, передает агентство Рейтер.

Гуахардо оценил возможность окончания переговоров в этом году на 60%. Он заявил, что подписания соглашения необходимо достичь до того, как новый президент Мексики вступит в должность в конце 2018 года.

Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров по НАФТА пройдет 16-20 августа.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.