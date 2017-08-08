Хаджимба призвал РФ облегчить условия поставки сельхозпродукции из Абхазии

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

ПИЦУНДА, 8 авг — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал Россию облегчить условия для поставок абхазской сельхозпродукции в РФ.

"Мы заинтересованы и обращаемся с соответствующей просьбой к российскому руководству в максимальном облегчении условий для экспорта абхазских сельхозтоваров в РФ", — сказал Хаджимба.

По его словам, для более быстрого и эффективного таможенного оформления и осуществления различных видов государственного контроля, включая фитосанитарный, необходимо задействовать уже существующие механизмы в таможенной сфере.

"Это поможет развитию аграрной отрасли Абхазии и позволит в большем объеме поставлять российскому потребителю качественную, экологически чистую продукцию абхазских сельхозпроизводителей", — отметил президент Абхазии.