Россия ввела ограничения на поставки мяса еще одной бразильской компании

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхознадзор с 22 августа вводит временные ограничения на поставки мясной продукции бразильской Ad'oro s/a, следует из опубликованных на сайте российского ведомства материалов.

Речь, в частности, идет о мясе птицы, ее субпродуктах и жире, а также о непищевых продуктах. Ограничения вводятся из-за высокой токсичности и энтеропатогенных типов кишечной палочки, обнаруженных в этой продукции.

В начале августа ведомство обнаружило сальмонеллы в курином мясе, которое было произведено бразильской компанией Rio Branco Alimentos S/A. В результате этого с 11 августа оно ввело временные ограничения на поставку РФ продукции этой компании.