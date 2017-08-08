Миронов предлагает ввести контрсанкции против Coсa-Cola и Mars

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с предложением комплексного ответа на новые антироссийские санкции, по его мнению, в частности, необходимо вывести валютные резервы РФ из казначейских облигаций США, ввести контрсанкции против американских компаний, ориентированных на массового покупателя, таких как Coca-Cola, Mars, Procter & Gamble, а также отказаться от импорта алкоголя из стран, участвующих в санкциях против РФ.

"На войне – как на войне. А в случае с Россией любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьет, тем сильнее получит ответ. Чем мы должны ответить? Первое. Вывести наши валютные резервы из казначейских облигаций США", — говорится в заявлении Миронова, которое распространила пресс-служба эсеров.

"Сколько лет мы говорим о недопустимости, абсурдности и даже аморальности ситуации, когда заработанные российскими налогоплательщиками средства направляются на развитие не отечественной экономики и инфраструктуры, а заокеанской", — подчеркнул Миронов.

По его мнению, нет никаких экономических причин держать более четверти международных резервов России в американских госбумагах.

"Это чисто политическое решение, совершено неадекватное современным реалиям. Один из пунктов антироссийского закона США требует изучения и оценки последствий замораживания российских активов на территории США. Если кто еще не понял, это "черная метка", которую нам прислали. Сегодня речь идет даже не об ответе на санкции, а о том, чтобы спасать свои деньги",- отметил депутат.

Во-вторых, Миронов предлагает расширять возможности отечественных производителей на внутреннем рынке за счет контрсанкций в отношении американских компаний, ориентированных на массового покупателя в России.

"Прилавки наших магазинов пестрят заокеанскими брендами. Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией", — сказал он.

Политик уверен, что "российские предприятия также легко восполнят потребительский спрос, если заблокировать в страну, например, доступ косметических товаров и товаров бытового назначения Procter & Gamble, Johnson & Johnson".

Кроме того, Миронов считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведённого в странах, участвующих в антироссийских санкциях. "Спиртные напитки – такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?", — добавил он.

Также, по мнению депутата, все государственные учреждения и предприятия должны перейти с программного обеспечения Microsoft на Linux с открытым программным кодом.

"Этот переход, конечно, потребует значительных затрат, но это насущная задача, и чем раньше мы приступим к ее реализации, тем лучше",- полагает он.

Наконец, Миронов убежден, что нельзя планировать ответные меры на действия Вашингтона и одновременно мириться с фактической блокадой Крыма со стороны ряда российских компаний.

"Их действия, по сути, смыкаются с антикрымскими санкциями ЕС и дискриминационной политикой США. Надо, наконец, призвать руководство наших банков, топливных и телекоммуникационных компаний, отказывающихся работать в Крыму, и прямо спросить: они признают Конституцию РФ, территориальную целостность страны и ее суверенитет, или живут по каким-то своим законам? Наша оффшорная аристократия объясняет свой отказ работать в Крыму боязнью санкций. Они до последнего будут надеяться на "авось": что война их чудесным образом не коснется, что мимо пронесет. Не пронесет. Отсидеться в сторонке никому не удастся", — заключил он.