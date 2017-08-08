Суд отклонил апелляцию Тельмана Исмаилова на решение о его банкротстве

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова на решение нижестоящего суда, который признал его банкротом, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Арбитражный суд Московской области 9 марта признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Валерия Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ. Апелляцию на решение о банкротстве Исмаилов подал в суд первой инстанции 11 июля 2017 года.

Подмосковный арбитраж в марте отклонил предложенный должником план реструктуризации долгов. Прежний финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин сообщил, что проект плана содержит недостоверные сведения и что у должника нет объективной возможности произвести погашение долгов в установленный законом трехлетний срок. Как следует из материалов дела, к Исмаилову на тот момент были поданы требования на сумму более 150 миллиардов рублей.

Суд первой инстанции в декабре 2015 года уже выносил решение о признании Исмаилова банкротом по требованию гражданина Бориса Зубкова. Однако апелляционный суд в марте 2016 года по жалобе "Банка Москвы" (в настоящее время БМ-Банк) это решение отменил. Суд счел недоказанными передачу Зубковым 15 миллионов рублей Исмаилову и, соответственно, возникновение задолженности, послужившей основанием для требования о банкротстве. Кассационная инстанция в июле 2016 года поддержала выводы апелляции.

После того как суды сочли необоснованным заявление Зубкова, подмосковный арбитраж приступил к рассмотрению заявления о банкротстве Исмаилова, поданного его крупнейшим кредитором — БМ-Банком. В августе 2016 года требования банка были признаны обоснованными, суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов, включив задолженность перед "дочкой" ВТБ в размере около 17,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.