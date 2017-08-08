На ВЭФ обсудят тему цифровой экономики

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дискуссия по поводу цифровой экономики в РФ, развернувшаяся на ПМЭФ-2017, может получить новый импульс на предстоящем Восточном экономическом форуме, особенно, учитывая близость российского Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых немало мировых лидеров в данной сфере.

Цифровая экономика стала ключевой темой выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства заявил, что России нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов в кулуарах ПМЭФ даже говорил о том, что Путин "заболел" цифровой экономикой и технологиями и даже проводит совещания по этой теме до поздней ночи.

Согласно опубликованной архитектуре деловой программы форума, среди многочисленных круглых столов предстоящего ВЭФ есть ряд сессий, которые посвящены цифровой экономике и современным технологиям, например, "Новые технологии в финансовом секторе АТР. Как блокчейн меняет действительность" или "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты".

"Дальний Восток, находясь по соседству со странами АТР — лидерами цифровой экономики, имеет возможность быстрее других регионов страны привлечь новые технологические решения, адаптировать их, развить цифровые компетенции и создать основу для будущего развития России", — отмечают организаторы форума в описании к сессии "Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров".

Третий ВЭФ, как и два предыдущих, пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Деловая программа мероприятия построена вокруг четырех направлений: новые механизмы развития Дальнего Востока; инвестиционный потенциал региона; интеграция России в экономику стран АТР; социальное развитие городов и территорий.

Кроме того, в рамках форума состоятся пять страновых бизнес-диалогов: "Россия – Китай", "Россия – Индия", "Россия – Республика Корея", "Россия – Япония", "Россия – АСЕАН".