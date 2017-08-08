На ВЭФ обсудят тему цифровой экономики

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дискуссия по поводу цифровой экономики в РФ, развернувшаяся на ПМЭФ-2017, может получить новый импульс на предстоящем Восточном экономическом форуме, особенно, учитывая близость российского Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых немало мировых лидеров в данной сфере.
Согласно опубликованной архитектуре деловой программы форума, среди многочисленных круглых столов предстоящего ВЭФ есть ряд сессий, которые посвящены цифровой экономике и современным технологиям, например, "Новые технологии в финансовом секторе АТР. Как блокчейн меняет действительность" или "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты".
Третий ВЭФ, как и два предыдущих, пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Деловая программа мероприятия построена вокруг четырех направлений: новые механизмы развития Дальнего Востока; инвестиционный потенциал региона; интеграция России в экономику стран АТР; социальное развитие городов и территорий.
Кроме того, в рамках форума состоятся пять страновых бизнес-диалогов: "Россия – Китай", "Россия – Индия", "Россия – Республика Корея", "Россия – Япония", "Россия – АСЕАН".