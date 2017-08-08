Первую очередь Якутской ГРЭС-2 введут в эксплуатацию в октябре 2017 года

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Первую очередь Якутской ГРЭС-2 планируется ввести в эксплуатацию в октябре, что значительно повысит надежность электроснабжения центральных районов республики, сообщает Минвостокразвития.

"В октябре 2017 года планируется ввести в эксплуатацию первую очередь Якутской ГРЭС-2, которая обеспечит надежность центрального энергорайона республики, где проживает почти половина всего населения региона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод станции существенно повысит надежность электроснабжения центральной группы улусов (районов), для которых отмечается высокий риск нарушения энергоснабжения, и обеспечит перевод тепловых нагрузок потребителей Якутска от котельных на магистральную сеть.

"Существующая ГРЭС устарела. Ее замена на современную станцию с газотурбинными установками позволит обеспечить регион не только качественным электроснабжением, отвечающим всем мировым стандартам, но и обеспечить теплоснабжением потребителей Якутска с учетом роста потребления нагрузок. Это важно для энергобезопасности и устранения возможных сбоев по передаче энергии", — цитирует Минвостокразвития замглавы министерства Сергея Качаева.

Сроки пуска Якутской ГРЭС-2 несколько раз откладывались. Ранее гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов в ходе Петербургского международного экономического форума-2017 сообщил, что сроком пуска Якутской ГРЭС-2 обозначен третий квартал нынешнего года. Во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков по итогам посещения площадки станции заявил, что пуск новой Якутской ГРЭС-2 необходимо осуществить в соответствии с новым графиком, в конце сентября нынешнего года, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения региона в новом отопительном сезоне.

Износ ныне действующей Якутской ГРЭС составляет порядка 70%, нормативный ресурс газотурбинных установок выработан более чем в полтора раза.

Накануне секретарь СБ Николай Патрушев в Якутске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе заявил, что Совбез будет держать на особом контроле меры, необходимые для повышения надежности электроэнергетики в ДФО после недавнего масштабного отключения электричества в округе.