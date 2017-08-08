ФАС перенесла рассмотрение дела против LG

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ перенесла рассмотрение дела против российской структуры компании LG за координацию цен на ряд смартфонов в России, говорится в сообщении ФАС.

"ФАС перенесла рассмотрение дела в отношении "ЛГ Электроникс РУС" по признакам незаконной координации экономической деятельности в связи с необходимостью получения и анализа ряда запрошенных документов. Дата заседания комиссии будет назначена позднее", — отмечают в службе.

ФАС возбудила дело против компании в конце июня по признакам незаконной координации экономической деятельности. По данным ФАС, "ЛГ Электроникс РУС" использовало специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG.

Во вторник состоялось первое заседание по делу.

В декабре 2016 года ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России. При этом служба проводила также проверки цен на смартфоны Samsung. В середине февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus.