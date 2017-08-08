АФК "Система" вновь заявила отвод судье в споре с "Роснефтью"

УФА, 8 авг — РИА Новости. АФК "Система" вновь заявила отвод судье Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

Судья Нурисламова предоставила слово ответчикам для изложения позиции по существу спора. Представитель "Системы" пытался заявить процессуальное ходатайство, но судья не разрешила это сделать, мотивируя тем, что ответчик нарушает установленный судом порядок рассмотрения дела.

"В таком случае мы заявляем вам отвод", — сказал представитель АФК "Система".

Суд объявил перерыв на 15 минут, чтобы АФК "Система" подготовила письменное заявление об отводе. Содержание ходатайства, которое хочет заявить "Система", пока неизвестно.

На заседании суда 20 июля АФК "Система" уже заявляла ходатайство об отводе судьи Нурисламовой из-за сомнений в ее беспристрастности. Рассматривавший заявление заместитель председателя суда не нашел оснований для отвода.