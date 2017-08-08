Суд отказал АФК "Система" в просьбе отложить рассмотрение иска "Роснефти"

УФА, 8 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии не стал откладывать рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, о чем просил ответчик.

Представитель АФК "Система" в начале слушаний во вторник попросил отложить заседание, так как третьи лица, не допущенные к процессу ранее, подали апелляции. "Просим отложить заседание до рассмотрения апелляционных жалоб лиц, которых вы отказались привлечь", — сказал представитель АФК, обращаясь к судье Ирине Нурисламовой.

Согласно ходатайству АФК "Система", имеющемуся в распоряжении РИА Новости, ранее в процессе были поданы ходатайства третьих лиц об участии в деле: со стороны истца — от миноритария "Башнефти" Алексея Кислицына (ходатайство отклонено, возможность выступить в суде не предоставлена), со стороны ответчика — от миноритария "Башнефти" компании "Танн Кэпитал ГмбХ" (зарегистрирована в Германии; ходатайство отклонено, возможность выступить в суде не предоставлена).

Как отметил представитель АФК "Система", рассмотрение апелляционной жалобы Кислицына в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде назначено на 14 августа, апелляционной жалобы компании "Танн Кэпитал ГмбХ" — на 22 августа.

"Роснефть", "Башнефть" и минземимущество Башкирии возразили против отложения, считая, что данное ходатайство направлено исключительно на затягивание процесса.

"Суд протокольно определил: в ходатайстве об отложении судебного заседания до рассмотрения апелляционных жалоб отказать", — сказала судья.