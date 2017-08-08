"Галс-Девелопмент" покажет историю науки и техники на фасадах "Искра-Парка"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Архитектурный облик городского квартала премиум-класса "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте в Москве отразит историю великих достижений советской науки и техники 30-60-х годов XX века, сообщает пресс-служба компании.

Для каждой из десяти секций здания разработаны уникальные декоративные элементы-решетки, выполненных в технике художественной ковки по металлу. Панели с индустриальными орнаментами отражают достижения СССР в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение, энергетика, судостроение, транспорт, сельское хозяйство и строительство.

На внутренних и внешних фасадах будет размещено около трех тысяч таких декоративных элементов общей площадью 7 тысяч квадратных метров.

"Середина XX века ознаменована чередой великих достижений нашей страны во всех областях науки и техники, которыми мы по праву гордимся. Фасады городского квартала "Искра-Парк", расположенного в знаковом для советской эпохи районе, являют собой настоящий учебник истории под открытым небом — собрание самых ярких научных открытий и технических свершений прошлого столетия, которые мы увековечили для будущих поколений", — приводится в сообщении комментарий президента "Галс-Девелопмент" Сергея Калинина.

МФК "Искра-Парк" —квартал премиум-класса площадью 2,8 га. Комплекс состоит из современного офисного здания и здания с апартаментами из десяти секций переменной этажности. В проекте представлены 772 апартамента площадью от 37 до 130 квадратных метров. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2018 года.