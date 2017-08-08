Первый агроиндустриальный парк заработает в Тюменской области в 2018 году

ТЮМЕНЬ, 8 авг — РИА Новости. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства первого в регионе агроиндустриального парка. Объект расположится в Ишиме и сможет принять первых резидентов в 2018 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Основным отличием агроиндустриального парка станет специфика деятельности — она будет ограничена переработкой сельхозпродукции и производством продуктов питания, резидентами также смогут стать селекционные предприятия, кроме того стандарты будут устанавливать возможность включения в структуру территории таких парков земель сельхозназначения, однако их доля не должна будет превышать 25%", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ишимском агроиндустриальном парке планируется реализовать три крупных инвестиционных проекта. Первым из них станет зернохаб, он будет обслуживать не только предприятия Тюменской области, но и соседних регионов, часть пшеницы будет отправляться на экспорт. В дополнение к нему планируется построить два завода по переработке пшеницы. Сейчас ведутся переговоры и поиск инвесторов под все три проекта.

В 2016 году в Тюменской области начали действовать индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский". Первый из них ориентирован на создание экологических производств, обрабатывающих, пищевых предприятий малых и средних форм, второй предполагает создание крупных обрабатывающих инновационных производств в сферы биотехнологий и фармацевтики.

"Дальнейшее индустриальное развитие области в значительной степени связано с созданием индустриальных парков и экономических зон. Сейчас мы приступили к созданию агроиндустриального парка в Ишиме, который будет формироваться и работать по таким же принципам комплексности льгот и преференций, что и действующие индустриальные парки", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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