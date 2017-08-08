Россельхознадзор запретил ввоз камбоджийского риса из-за мертвых насекомых

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 100 тонн рисовой крупы, прибывшей из Камбоджи, в связи с наличием в крупе мертвых насекомых, сообщило российское ведомство.

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее задержали в Новороссийском морском порту четыре контейнера данного риса. На стадии досмотра контейнеров на мешках с крупой были обнаружены мертвые насекомые – вредители хлебных запасов, отмечает ведомство.

Сообщается, что проба от этой партии рисовой крупы для контроля безопасности и качества была направлена на исследования в Новороссийский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна". После лабораторных испытаний выяснилось, что крупа не соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателю "загрязненность вредителями хлебных запасов".

При этом лабораторная экспертиза по просьбе владельца крупы проводилась отдельно по каждому контейнеру, в результате во всех четырех контейнерах наличие загрязненности в рисе подтвердилось. Таким образом, вся партия рисовой крупы "Жасмин" не может считаться безопасной для использования в пищу человеком.

"Согласно законодательству Российской Федерации ввоз опасной крупы запрещен", — говорится в сообщении.