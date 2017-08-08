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Экономика

Аппетиты растут: "Нафтогаз" увеличит требования к "Газпрому" на $5 млрд

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (59)
09:4008.08.2017
(обновлено: 09:43 08.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве. Архивное фотоВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Киев планирует увеличить исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском суде по иску о транзите топлива по территории Украины. Как заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания намерена выставить счет еще на пять миллиардов долларов.

Суть спора в арбитраже

Вывеска НАК Нафтогаз Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Нафтогаз" не намерен снимать претензии и отзывать иски к "Газпрому"
"Газпром" и "Нафтогаз" судятся с июня 2014 года из-за контрактов 2009 года на поставку и транзит газа.

Российская компания требует взыскать с Киева 37 миллиардов долларов. Украинцы, в свою очередь, призывают изменить цену на газ, возместить переплаты за непересмотренные цены и транзитные ставки, а также отменить запрет на перепродажу топлива.

В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, текст которого пока не обнародован. "Нафтогаз" и украинский МИД утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева: отменил условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года.

Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Нафтогаз Украины" не исключил закупку газа у России в критической ситуации
При этом в начале июня "Газпром" опроверг заявления о том, что Стокгольмский арбитраж якобы отменил правило take or pay в контракте. В компании отметили, что бумага лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит конкретных сумм.

Правило take or pay широко распространено в торговой практике и минимизирует риски поставщика товара или услуги. Покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставок, независимо от фактических закупок.

Аппетиты растут

Накануне о новых претензиях "Нафтогаза" рассказал глава украинской компании Юрий Витренко.

"По транзитному контракту мы ждем решение по нашим искам. <…> Наши исковые требования — более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы еще выставим более чем на пять миллиардов долларов", — заявил он в интервью украинскому "Пятому каналу".

В Киеве рассчитывают, что арбитраж вынесет свое решение к концу ноября.

Спор "Нафтогаза" и "Укртрансгаза"

При этом "Нафтогаз" не может решить даже проблемы с партнерами на Украине.

Газокомпрессорная станция в Харьковской области
© РИА Новости / Александр Максименко
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Эксперт: судьбу украинской ГТС расписывают по двум "сценариям"
Ранее руководство "Укртрансгаза" заявило о том, что "Нафтогаз" не заинтересован в инвестициях в газотранспортную систему из-за "рисков", связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Минэнерго страны Игорь Насалик, который занял позицию транзитеров топлива.

"Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", — сказал чиновник накануне в интервью "Первому национальному" телеканалу.

Газовое хранилище под Львовом. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
"Бестолковая политика": на Украине опасаются проблем с транзитом газа
Возможную неготовность газотранспортной системы к транзиту топлива Насалик назвал "катастрофой".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев резко раскритиковал слова главы Минэнерго.

"В прошлом году громкие заявления министра о недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, что стоило Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа. Теперь заявления о неспособности украинской газотранспортной системы (ГТС) "прокачивать газ". Есть такие друзья, с которыми и враги не нужны", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Знак газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Украина осенью попытается арестовать зарубежные активы "Газпрома"
Юрий Витренко также заявил, что украинская ГТС готова к бесперебойной работе.

"С нашей точки зрения нет никаких оснований переживать относительно надежности работы украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит", — отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

На грани банкротства

Между тем, поражение в Стокгольмском арбитраже может обернуться для "Нафтогаза" банкротством. Это признавал в марте и сам Юрий Витренко.

"Мы не хотим проигрывать "Газпрому". Даже если будет решение, это будет обязательства "Нафтогазу", а не государству. "Нафтогаз" просто будет банкротом, активы в таком случае будут распродаваться", — сказал тогда представитель "Нафтогаза".

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Эксперт: в переговорах с "Газпромом" у Киева слабая позиция
По его словам, продажа активов не коснется только газотранспортной системы Украины, которая находится в государственной собственности.

В апреле свой пессимизм по поводу решения арбитража не скрывал и украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Политик даже начал прикидывать способы, которыми Киев может "рассчитаться" с Москвой.

В качестве "платы" Гройсман тогда предложил использовать экс-премьера Юлию Тимошенко: именно она подписала в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора.

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