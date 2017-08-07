КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" до конца ноября ожидает решения Стокгольмского арбитража по искам к РФ о поставках и транзите газа, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Сейчас продолжаются переговоры с "Газпромом" относительно того, как принципы, которые определил трибунал, имплементировать, внедрить на уровне определенного контракта. Если стороны не договорятся, тогда трибунал примет решение, он должен сделать это до конца ноября. Относительно транзитного контракта — срок также конец ноября", — сказал Витренко в эфире украинского "5 канала" в понедельник вечером.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

"Нафтогаз" заявлял, что отдельное решение трибунала при Стокгольмском арбитраже от 31 мая содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме. По данным компании, если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения сумм, подлежащих выплате, окончательное решение примет арбитраж.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщил, что исходя из промежуточного решения Стокгольмского арбитража, по предварительной экономической оценке, взыскание с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" превышает 1,7 миллиарда долларов. В украинской компании в ответ заявили, что Стокгольмский арбитраж предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться по суммам претензий в споре по контракту на поставки газа, и такие переговоры уже идут.