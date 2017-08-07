В Крыму ввели графики временного отключения электричества

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Энергетики ввели в Крыму графики временного отключения электропотребления, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как сказано в сообщении, 7 августа с 20.22 до 20.41 мск диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт.

"В 20.47 команда выполнена, суммарно отключено в республике Крым и городе Севастополь 70 МВт (численность населения уточняется)", — говорится в сообщении.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>