"Нафтогаз Украины" не исключил закупку газа у России в критической ситуации

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" не исключает закупку газа у РФ в этом году в случае критической ситуации во время отопительного сезона, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"В этом году с учетом позитивного результата Стокгольма (предварительного решения Стокгольмского арбитража по иску к РФ по газовому контракту — ред.) мы можем брать в принципе российский газ. Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком (критическом — ред.) случае мы можем брать газ из России", — сказал Витренко в понедельник в интервью украинскому "Пятому каналу".