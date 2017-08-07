ФАС подозревает 15 поставщиков мебели в картельном сговоре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает 15 поставщиков мебели в картельном сговоре на торгах столичного департамента здравоохранения на более чем 920 миллионов рублей, сообщает управление ведомства по Москве.

По данным службы, 15 компаний в период с марта по июнь совместно участвовали в 19 открытых конкурсах на поставку медицинской мебели и мебели общего назначения, проведенных ГКУ Москвы "Агентство по закупкам (контрактная служба) департамента здравоохранения Москвы". Общая максимальная цена контрактов составила 920,2 миллиона рублей.

В списке подозреваемых ФАС в картельном сговоре компании "АМ-1", "Атлантис", "Виктория", "Восход", "Деко", "Ивановская мебельная фабрика № 4", "Интехпро", "Корсар", "Максимум", "Соната", "Спада Мобили Плюс", "Первый среднерусский мебельный комбинат", "Телемедсистемс", "Универкомплект" и ТПК "Феликс".

"В случае выявления признаков нарушения закона о защите конкуренции ведомство инициирует возбуждение антимонопольного дела в отношении указанных организаций", — отметили в службе.