Сельское хозяйство в Ингушетии находится на подъеме, заявил Евкуров

МАГАС, 7 авг — РИА Новости. Адам Буражев. Аграрный сектор республики сегодня демонстрирует рост по всем показателям, это направление выходит на новый уровень развития, сообщил РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Это подтверждают и цифры. АПК стал интересен инвесторам, мы развиваем этот сектор. Отмечается рост по животноводству, растениеводству, мы производим свою, качественную, продукцию. Речь идет о рыбе, мясе, молоке, меде, овощах и фруктах. Сельхозпродукция выращивается в регионе, она реализуется здесь и, помимо этого, отправляем ее в другие субъекты и страны", — сказал он.

Особое внимание, по его словам, власти региона будут уделять развитию тепличных комплексов — инвесторы активно вкладываются в это направление. На подъеме находится производство мяса, молока и молочных продуктов.

Евкуров похвалил руководство регионального Минсельхоза и крестьянско-фермерских хозяйств. Аграрии были обеспечены необходимой техникой, семенами и удобрениями, а также горюче-смазочными материалами. Он также добавил, что сейчас в республике завершается уборочная кампания, хлеборобы собирают озимый урожай, параллельно ведется вспашка полей и культивация земель.

Тем не менее, в сельском хозяйстве не обходится без форс-мажорных обстоятельств — установившаяся жара нанесла ущерб яровым культурам в различных районах республики. Глава субъекта добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос о введении режима ЧС на этих территориях.

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