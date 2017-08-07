Российский торгпред сообщил, сколько США теряют на продэмбарго

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Екатерина Соболь. Американская экономика за период действия российского продовольственного эмбарго потеряла около 2,25 миллиарда долларов, а с учетом упущенной выгоды потери могут достигать 1,8-2,2 миллиарда долларов в год, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Российскому продэмбарго на минувших выходных исполнилось три года. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

"Контрсанкции были вынужденной мерой, которая стала ответом на введенные ранее санкции в отношении российского бизнеса. На самом деле, эти антироссийские меры стали и ударом в спину многим американским компаниям", — отметил торгпред.

"Контрсанкции включают в себя ограничения на поставки в Россию товаров продовольственной группы. К этим ограничениям наше правительство подошло ответственно. Эти меры позволили поднять наше сельское хозяйство и при этом сохранить цены на продукты первой необходимости на приемлемом уровне. И, хотя контрсанкции играют на руку нашим аграриям, ситуация, когда приходится отвечать такими контрмерами, – ненормальная. Хотелось бы, чтобы в будущем наши отношения вернулись к уровню взаимовыгодного сотрудничества, когда нет необходимости принимать подобные ответные шаги", — продолжил он.

По словам Стадника, американский экспорт в РФ продовольственных товаров, попавших под эмбарго, резко сократился — до уровня статистической погрешности, и эти рыночные ниши занимают игроки из других стран и сами российские компании.

"По экспертным оценкам, полученным на основе статданных США, их прямые потери от введенных Россией контрмер могут составлять порядка 2,25 миллиарда долларов (за три года), а с упущенной возможностью роста экспорта по товарным группам, подпадающим под ответные меры России, до уровня 1,8–2,2 миллиарда долларов в год", — заключил собеседник агентства.

Согласно экспертной оценке специального докладчика Совета ООН по правам человека Идриса Джазаири, потери стран, инициировавших санкции в отношении России, составляют более 100 миллиардов долларов. Вместе с тем, по данным французского исследовательского центра по мировой экономике Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), 82% недополученной прибыли приходится на экспорт продукции, не попавшей под действие российского продовольственного эмбарго.