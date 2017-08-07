Российский торгпред сообщил, сколько США теряют на продэмбарго

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Екатерина Соболь. Американская экономика за период действия российского продовольственного эмбарго потеряла около 2,25 миллиарда долларов, а с учетом упущенной выгоды потери могут достигать 1,8-2,2 миллиарда долларов в год, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.
"Контрсанкции были вынужденной мерой, которая стала ответом на введенные ранее санкции в отношении российского бизнеса. На самом деле, эти антироссийские меры стали и ударом в спину многим американским компаниям", — отметил торгпред.
"Контрсанкции включают в себя ограничения на поставки в Россию товаров продовольственной группы. К этим ограничениям наше правительство подошло ответственно. Эти меры позволили поднять наше сельское хозяйство и при этом сохранить цены на продукты первой необходимости на приемлемом уровне. И, хотя контрсанкции играют на руку нашим аграриям, ситуация, когда приходится отвечать такими контрмерами, – ненормальная. Хотелось бы, чтобы в будущем наши отношения вернулись к уровню взаимовыгодного сотрудничества, когда нет необходимости принимать подобные ответные шаги", — продолжил он.
"По экспертным оценкам, полученным на основе статданных США, их прямые потери от введенных Россией контрмер могут составлять порядка 2,25 миллиарда долларов (за три года), а с упущенной возможностью роста экспорта по товарным группам, подпадающим под ответные меры России, до уровня 1,8–2,2 миллиарда долларов в год", — заключил собеседник агентства.
Согласно экспертной оценке специального докладчика Совета ООН по правам человека Идриса Джазаири, потери стран, инициировавших санкции в отношении России, составляют более 100 миллиардов долларов. Вместе с тем, по данным французского исследовательского центра по мировой экономике Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), 82% недополученной прибыли приходится на экспорт продукции, не попавшей под действие российского продовольственного эмбарго.