Банк России выявил признаки вывода активов из Владпромбанка

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Временная администрация, назначенная ЦБ, обнаружила признаки вывода активов из владимирского Владпромбанка, лишившегося ранее лицензии, сообщает Банк России.

"Временная администрация… выявила операции… имеющие признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки "технических" компаний", — говорится в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов Владпромбанка не превышает 1,8 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами 5 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Владимирской области 29 июня принял решение о признании Владпромбанка банкротом, отмечается в сообщении. Агентство по страхованию вкладов утверждено конкурсным управляющим.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Банк России 28 апреля отозвал лицензию у Владпромбанка из-за неисполнения требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также ЦБ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.