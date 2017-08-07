В России интернет-банкинг популярнее мобильного банка

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подавляющее большинство представителей интернет-аудитории пользуется услугами интернет-банка (81%), к сервисам мобильного банка обращаются реже – 69%, говорится в пресс-релизе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Среди пользователей сети интернет подавляющее большинство обращаются к услугам интернет-банка (81%). … Мобильный банк используют 69% представителей российской интернет-аудитории", — говорится в пресс-релизе НАФИ.

Популярность интернет-банкинга объяснила руководитель направления финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Точилинская. "Доля владельцев компьютеров и планшетов больше по сравнению с обладателями смартфонов… Мобильный банк – в большинстве банков это чаще всего усеченная версия интернет-банка, то есть, количество функций в мобильном банке меньше, чем в интернет-банке", — сказала она.

Среди наиболее востребованных функций мобильного и интернет-банка — оплата мобильной связи (73% и 78% пользователей этих сервисов соответственно) и отслеживание операций по карте или счету (61% и 73% соответственно). Реже всего через удаленные сервисы совершают операции по инвестиционным продуктам и услугам (не более 2%).

В будущем, уверены эксперты НАФИ, дистанционное обслуживание полностью заменит традиционное банковское обслуживание. "Такая ситуация выгодна банкам – снижаются расходы на содержание офисов, их техническое оснащение, инвестиции в персонал", — объясняется в сообщении.