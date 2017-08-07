США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Греф ожидает, что 2017 год будет для российских банков лучше предыдущего

15:0407.08.2017
02656
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГерман Греф. Архивное фотоГерман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Текущий год для российской банковской системы будет лучше 2016-го, доля Сбербанка в совокупной прибыли банковского сектора составит порядка 40-50%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Этот год будет лучше для банков, чем предыдущий. Но я думаю, что от 40 до 50% (составит доля Сбербанка в прибыли банковского сектора РФ — ред.), наверное… Примерно такой объем", — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Банк России ожидает в августе инфляцию, близкую к нулю
Глава Сбербанка напомнил, что чистая прибыль крупнейшего российского банка за январь-июнь по РСБУ составила 317 миллиардов рублей. "За первое полугодие у нас по сравнению с прошлым годом прибыль выросла на 38%, хотя прошлый год был рекордным за всю нашу историю", — отметил топ-менеджер.

"Но самое главное, что в этом году качественно меняется целый ряд трендов. Мы видим, что у нас подросли выдачи кредитов юридическим лицам по сравнению с прошлым годом на 11%, а физическим лицам – на 20%. В целом в этом году впервые идет прирост кредитования юридическим лицам. За полгода мы выросли не намного, на один процентный пункт, но это уже рост", — добавил Греф. По его словам, в Сбербанке сокращается кредитный портфель только в двух сегментах: муниципальном и субфедеральном, а также крупнейшим предприятиям.

Сайт банка ФК Открытие
© РИА Новости
Эксперт назвал возможную причину ухудшения ситуации в банке "Открытие"
В июле зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что совокупная прибыль банковского сектора РФ по итогам 2017 года превысит 1-1,2 триллиона рублей. Прибыль российских банков в 2016 году, по данным ЦБ, достигла 930 миллиардов рублей, в 4,8 раза превысив результат 2015 года. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2016 года выросла в 2,4 раза — до 541,9 миллиарда рублей и стала абсолютным рекордом в истории компании.

По данным ЦБ, прибыль банковского сектора в первом полугодии 2017 года выросла в 2,1 раза и достигла 770 миллиардов рублей против 360 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года.

Комментировать
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена