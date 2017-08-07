Греф ожидает, что 2017 год будет для российских банков лучше предыдущего

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Текущий год для российской банковской системы будет лучше 2016-го, доля Сбербанка в совокупной прибыли банковского сектора составит порядка 40-50%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Этот год будет лучше для банков, чем предыдущий. Но я думаю, что от 40 до 50% (составит доля Сбербанка в прибыли банковского сектора РФ — ред.), наверное… Примерно такой объем", — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Сбербанка напомнил, что чистая прибыль крупнейшего российского банка за январь-июнь по РСБУ составила 317 миллиардов рублей. "За первое полугодие у нас по сравнению с прошлым годом прибыль выросла на 38%, хотя прошлый год был рекордным за всю нашу историю", — отметил топ-менеджер.

"Но самое главное, что в этом году качественно меняется целый ряд трендов. Мы видим, что у нас подросли выдачи кредитов юридическим лицам по сравнению с прошлым годом на 11%, а физическим лицам – на 20%. В целом в этом году впервые идет прирост кредитования юридическим лицам. За полгода мы выросли не намного, на один процентный пункт, но это уже рост", — добавил Греф. По его словам, в Сбербанке сокращается кредитный портфель только в двух сегментах: муниципальном и субфедеральном, а также крупнейшим предприятиям.

В июле зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что совокупная прибыль банковского сектора РФ по итогам 2017 года превысит 1-1,2 триллиона рублей. Прибыль российских банков в 2016 году, по данным ЦБ, достигла 930 миллиардов рублей, в 4,8 раза превысив результат 2015 года. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2016 года выросла в 2,4 раза — до 541,9 миллиарда рублей и стала абсолютным рекордом в истории компании.

По данным ЦБ, прибыль банковского сектора в первом полугодии 2017 года выросла в 2,1 раза и достигла 770 миллиардов рублей против 360 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года.