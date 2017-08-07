Греф ожидает, что 2017 год будет для российских банков лучше предыдущего

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Текущий год для российской банковской системы будет лучше 2016-го, доля Сбербанка в совокупной прибыли банковского сектора составит порядка 40-50%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
"Этот год будет лучше для банков, чем предыдущий. Но я думаю, что от 40 до 50% (составит доля Сбербанка в прибыли банковского сектора РФ — ред.), наверное… Примерно такой объем", — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Но самое главное, что в этом году качественно меняется целый ряд трендов. Мы видим, что у нас подросли выдачи кредитов юридическим лицам по сравнению с прошлым годом на 11%, а физическим лицам – на 20%. В целом в этом году впервые идет прирост кредитования юридическим лицам. За полгода мы выросли не намного, на один процентный пункт, но это уже рост", — добавил Греф. По его словам, в Сбербанке сокращается кредитный портфель только в двух сегментах: муниципальном и субфедеральном, а также крупнейшим предприятиям.
По данным ЦБ, прибыль банковского сектора в первом полугодии 2017 года выросла в 2,1 раза и достигла 770 миллиардов рублей против 360 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года.