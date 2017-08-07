"Швабе" создал инновационный оптический прицел со световодом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию Ростех) разработал уникальный оптический прицел постоянной кратности LFO 4х30 с "вечной" подсветкой прицельной сетки в дневное время; запуск прицела в серию запланирован на I квартал 2018 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Прицел, созданный на предприятии холдинга — Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ), обладает 4-кратным увеличением и позволяет вести скорострельную стрельбу из охотничьего и спортивного оружия на расстояние до 200 метров. Подсветка прицельной сетки в устройстве осуществляется с помощью световода, не требующего элементов питания. Ее яркость зависит от количества света, попадающего на оптоволокно.

"В нашей новой разработке применена призменная оборачивающаяся оптическая система. Она значительно сокращает расстояние между объективом и окуляром, а значит и габариты прибора: длина LFO 4х30 почти на 40% меньше, чем у прицела постоянной кратности с 4-кратным увеличением с альтернативной оптической системой", — сообщил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

В настоящее время на ВОМЗ начались испытания опытных образцов нового прицела.